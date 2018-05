Paola Di Benedetto molla Francesco Monte e torna single

I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto e Francesco Monte, si sono lasciati e Barbara d’Urso, la conduttrice del Grande Fratello 2018, ha anticipato che, domani durante la quarta puntata del reality di Canale 5, racconterà la novità al gieffino Matteo Gentili, ex di madre natura: "Lo metterò alla prova".



Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte. A rivelare lo scoop è stato Alessi, il direttore del settimanale “Novella 2000”, durante la trasmissione "Domenica Live". In precedenza, Paola aveva fatto un'Instagram Stories in cui faceva intendere che l’amore più che decollare si è schiantato sull’asfalto di Cologno Monzese. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Ci sono dei momenti nella vita privata in cui succedono delle cose che devono restare private. Non sempre le cose vanno come uno si aspetta”. Sabato ha pubblicato un post: “Ma lo sapete che vi dico? Che alla fine quello che conta è essere liberi dagli schemi, dalle costrizioni e dalle aspettative… e soprattutto mi riprometto ogni mattina di fare una cosa: seguire sempre il mio cuore”.

L’ultimo selfie con Francesco Monte risaliva all’8 aprile, prima del chiarimento della Di Benedetto con l’ex Matteo Gentili all’interno della Casa del Grande Fratello 15. Sembra che l’ex di Cecilia Rodriguez non abbia gradito questo faccia a faccia. Nel frattempo il concorrente del reality ha trovato il modo di consolarsi dopo la rottura con l'ex naufraga: fra lui e la coinquilina Alessia Prete dopo un bacio appassionato sarebbe scoccato l'amore. A “Pomeriggio 5” Barbara d’Urso, più abile di Mangiafuoco a muovere i fili, ha annunciato che domani sera racconterà a Matteo Gentili che l'ex è tornata single: “Sono indecisa però credo sia giusto che lo sappia anche perché per lui sarà una prova importante”. Quando si dice il cacio sui maccheroni.