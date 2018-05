L'ultimatum di Silvia Provvedi a Corona. E rivela: "Belen non c'entra"

Silvia Provvedi racconta tutta la verità sulla sua storia d’amore con Fabrizio Corona: “Gli ho dato un ultimatum: deve cambiare. Belen? Di lei non mi importa niente e poi la loro storia ha stufato”.

Silvia Provvedi, la metà del duetto "le Donatella" fa chiarezza sulla situazione sentimentale con Corona: “La crisi non è dovuta alle foto con Belen, ma è nata quando è uscito dal carcere perché abbiamo un modo diverso di vedere la vita, le priorità della vita e tendo sempre a dar valore a quelle poche persone che mi hanno fatto del bene. Il rapporto che abbiamo è fortissimo e lo sarà per sempre. Lo stimo ma al momento non so se sarà colui che mi renderà felice”. La Provvedi è determinata: “Quando è uscito dal carcere ha voluto riprendere la sua vita in mano in maniera frenetica dimenticandosi delle promesse che ci eravamo fatti. Ho 24 anni e non voglio rovinarmi la vita. Voglio essere apprezzata e vivere. La troppa gelosia di Fabrizio, la voglia di far sempre notizia, la voglia di non voler vedere calpestate le mie priorità, il mio essere donna sono alla base della crisi. L’ho supportato per due anni, ora voglio essere supportata io. Di questa situazione si deve dispiacere lui, gli auguro di non dovermi rimpiangere. Però si deve pensare a ciò che si fa e alle conseguenze delle proprie azioni, nessuno mi restituisce gli anni persi. Rifarei tutto quello che ho fatto perché Fabrizio è adorabile e ha fatto il carcere ingiustamente”.

La Toffanin chiede come si senta in questo momento: “Poco valorizzata dall’uomo a cui ho dato un anno e sei mesi della mia vita, delle mie privazioni, della mia privacy. Il rispetto vale più di tutto e lui fatica a capirlo. Certe bassezze sull’estetica non mi interessano. Avrei potuto fare anche errori leggeri e non li ho fatti per rispetto. Non me ne frega niente delle foto con Belen. Io voglio stare bene, sorridere, è arrivato il momento di dire ‘Silvia ci penso io a te’. Non è la fotina, il gossippino, la polemicuccia, è un insieme di cose che non voglio più sopportare”. La cantante è emotivamente provata, ma lucida: “Dopo 3 anni non è facile prendere certe decisioni. Non so se la persona che ho conosciuto 3 anni fa è quella che voglio vicino a me. Sono in fase decisionale, ma non ho lasciato casa. Sono andata a Modena, la mia città, per riossigenarmi”.

La Toffanin mette il dito nella piaga: “E’ geloso e poi vediamo le foto con Belen?”. E la giovane esplode: “È questo! Te saresti disposta a sopportare tutto questo tutti i giorni? Sono cavolate e non ne ho più voglia. Sapevo delle foto perché c’erano anche delle mie amiche in quel parco. L’unica cosa che mi ha dato fastidio non è stata Belen, di lei non mi importa assolutamente nulla, proprio niente, mi dà fastidio il fatto che il mio compagno a tratti sia leggerino. Ho trovato di cattivo gusto la voglia di fare gossip sempre e comunque con una storia trita e ritrita che se ha stancato me, avrà stancato tutti gli italiani. Se lui vive così vive male, se vuole saltellare, saltelli, io vado al mare”.

La Provvedi rivela: “Gli ho detto basta amore è finita, ma non è molto contento, non vuole stare da solo senza di me. Non ci siamo mai lasciati però si sono rotti dei meccanismi anche se io sono un punto di riferimento per lui. E’ vero che parlavamo di matrimonio, ma sono successe delle cose per cui il sentimento è calato. Ho 24 anni ed è giusto che scelga per me stessa, non siamo più felici, io ho provato a far capire a lui che doveva fermarsi un attimo a riflettere dopo oltre un anno di galera. Hai al tuo fianco la donna che volevi, cerca di ritagliarti un po’ di privacy. Sono stanca di essere giudicata e non poter mai giudicare. Tutti i problemi, le difficoltà e le privazioni che io ho subito le ho subite a causa sua. Non è stato arrestato per colpa mia. Io ci sono per lui, ma lui quando c’è per me?”. E chiosa: “La verità è che Fabrizio ha un ultimatum e se non cambiano le cose e dentro di me non scatta qualcosa, ci separeremo. Chi vivrà vedrà. Lui è in fase di recupero, ma non so se io sono pronta. Ci lega un grande affetto, ma non so”.