Il fratellastro getta fango su Meghan e avverte Harry: "Non sposarla"

"Non è ancora troppo tardi". E poi: "Lascia perdere Meghan, è una donna insensibile, superficiale e presuntuosa". Quando scatta il conto alla rovescia per il royal wedding più importante dell'anno Thomas Jr., il fratellastro 51enne di Meghan Markle, invia una lettera aperta al principe Harry affinché ci ripensi. La missiva è stata pubblicata sul tabloid "In Touch".

"Che tipo di persona è quella che usa suo padre fino a quando non è in bancarotta, poi si dimentica di lui in Messico lasciandolo in rovina, pieno di debiti... E quando è il momento di ripagarlo, dimentica il padre come se non lo avesse mai conosciuto" scrive l'uomo, originario dell'Oregon, che ha circa 15 anni più della sorellastra e negli ultimi tempi ha avuto diversi problemi con la legge (arrestato per possesso illegale di armi e poi per rissa). Secondo Thomas Jr. il padre di entrambi si sarebbe indebitato fino al collo per sostenere il sogno di recitazione della sorellastra, ma Meghan, una volta ottenuto il successo in tv, avrebbe dimenticato i sacrifici di famiglia.