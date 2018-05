Dopo anni di amore reciproco con "scoop" e servizi hot, Belen Rodriguez dichiara guerra ai paparazzi. E stavolta la showgirl argentina tira in ballo anche Michelle Hunziker.

Belen è stata filmata mentre discuteva animatamente in strada con alcuni fotografi. "Fatemi venti foto e poi lasciatemi stare - dice la Rodriguez nel video pubblicato da Tabloid.it all'indirizzo del fotografo Alan Fiordelmondo - non fatemi foto tutto il tempo. Io non vivo più. Sai cosa vuol dire uscire di casa ogni giorno e avere persone che ti spiano 24 ore su 24? Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Sono 12 anni che va avanti così".

"Vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film con i paparazzi che mi seguono. Voglio vedere Fabrizio? No non posso” si sfoga Belen riferendosi all'ex compagno Fabrizio Corona.

Il fotografo replica a Belen sostenendo che ci sono personaggi come Michelle Hunziker che non reagiscono così male al lavoro dei paparazzi. "Perché a lei piace. A lei piace! Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso", replica Belen che in seguito ha fatto sapere di essersi scusata con la Hunziker per queste affermazioni.