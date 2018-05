Belen avvinghiata a Corona. La showgirl rivede l'ex

Dopo le indiscrezioni sull'incontro segreto ecco la foto pubblicata dal settimanale "Chi". Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si rivedono e l'abbraccio tra la showgirl e l'ex re dei paparazzi, schiaffato in copertina, conferma tutto. "A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, risentirlo al telefono..." spiega lei. All'incontro erano presenti anche alcuni familiari dell'argentina, tra cui il piccolo Santiago che ha trascorso il tempo giocando con il figlio di Corona, Carlos Maria (avuto da Nina Moric, ndr).

La sudamericana racconta di aver visto l'ex fidanzato alla luce del sole, senza nascondere l'avvenimento all'attuale compagno, Andrea Iannone. "Ho raggiunto un'età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona, Andrea sapeva tutto”, spiega Belen. Al contrario di Silvia Provvedi, la compagna di Corona, all'oscuro di tutto e infuriato per le foto di Corona "avvinghiato con la ex". "Se devo essere sincera - tuona la Donantella mora - Belen non è, e non sarà mai, un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona".