Prima di esibirsi in un'incredibile rumba va in onda la dichiarazione d'amore: Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono una coppia non solo sulla pista di "Ballando con le stelle" ma anche nella vita. La clip registrata dal surfista e dalla maestra di ballo non lascia spazio al dubbio. "Sono occhi pieni di vita, c'è una grande sintonia" racconta il campione, tra i protagonisti del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. "Mi piace tanto, mi sento bene con lei mi sento a casa e vedo tanto di me in lei". La maestra ha gli occhi a cuoricino: "Come tutte le cose belle ho paura che finisca". "Odiamo tutti Anastasia" annuncia la giurata Selvaggia Lucarelli. "Un sex symbol che metteva tutti d'accordo, etero e non, poi arriva lei e ce lo porta via". Ma al cuor non si comanda.