De Martino e le fatiche da papà separato: "Così non ho perso Santiago"

Stefano De Martino, inviato all’Isola dei Famosi, brilla di luce propria sul palco del “Maurizio Costanzo Show” e ammette: “Mi sono ispirato a Costanzo per il mio rapporto con Santiago”.



Il giovane ballerino è innamorato del figlio Santiago avuto da Belen Rodriguez: “Da me ha preso l’essere ruffiano. Ti racconto cosa ha fatto quando sono tornato dall’Isola. Non si aspettava di vedermi fuori la scuola, prima è rimasto pietrificato, poi mi ha buttato le braccia al collo e detto papà mi sei mancato tantissimo, mi sono sciolto. Sono un padre separato e cerco di fare le cose giuste. Vivendo fuori casa non è semplice e allora cercavo di fare cose straordinarie per riempire il vuoto. Invece sull’Isola ho capito che contano le cose ordinarie, conta esserci sempre".

Quando Santiago ha rivisto papà Stefano #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/9Y1R9TlZft — Maurizio Costanzo (@Costanzo) 24 aprile 2018

E ancora: "In questo mi sono ispirato a te Maurizio. Ho preso spunto dai riti che hai con tuo figlio: pranzare almeno una volta a settimana insieme. Esserci nelle cose giornaliere e recuperare la quotidianità. Questa è stata l’idea migliore che mi è venuta in questi tre mesi". Costanzo gli dà ragione e aggiunge: “Dietro le quinte c’è mio nipote di 13 anni, spero che voglia fare questo lavoro”.