Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati. A dare l’anticipazione, e oggi la conferma, è stata Federica Panicucci a "Mattino Cinque". La conduttrice ha avuto modo di incontrare Giulia, la sorella gemella di Silvia, e lo stesso Corona. Giulia ha portato via gli effetti personali di Silvia dalla casa in cui viveva con Corona e non ha voluto aggiungere particolari sulla rottura. La cantante sarebbe rimasta scioccata dall’incontro tra Fabrizio e l’ex Belen Rodriguez (incontro immortalato dal settimanale Oggi), ma si tratterebbe solo di un incontro tra amici. All’origine della separazione ci sarebbero altri motivi. Fabrizio Corona non ha voluto aggiungere particolari: “No comment” ha detto ai giornalisti con i quali non può parlare per decisione del Tribunale di Milano.