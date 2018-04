Vladimir Luxuria smentisce la Bramieri: "Con Simone altro che messaggini"

Mattino Cinque dà copertura piena al Grande Fratello e Federica Panicucci nomina la “nemica” Barbara d’Urso tra lo stupore del pubblico in studio e a casa. Ma la vera bomba la lancia Vladimir Luxuria che smentisce Lucia Bramieri: “Non solo messaggini con Simone Coccia Colaiuta”. Simone è il fidanzato storico della senatrice Stefania Pezzopane nominata più e più volte ieri sera. L’ex parlamentare, in collegamento con la Panicucci, ha dichiarato: “La Bramieri non ha detto la verità. Non è stato solo uno scambio di messaggini, so per certo che c’è stato molto di più. Conosco Stefania ed è una donna nient’affatto sottomessa. Lei e Simone ne avranno parlato e lo avranno messo in conto. Ora che Lucia dica che non si sono mai visti la dice lunga. Non è vero, ne sono sicura. C’è stato altro e ora nega”.