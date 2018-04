Salta il matrimonio e Giulia De Lellis annuncia la rottura con Andrea Damante

Altro che matrimonio! Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono lasciati dopo oltre un anno e mezzo di fidanzamento. È stata la stessa ex gieffina e influencer da 2,5 milioni di follower su Instagram ad annunciarlo nelle sue Stories.



Dopo la lunga vacanza in America e un Safari, la De Lellis ha annunciato la rottura: “In quest’ultimo anno avete imparato a conoscermi e sapete che sono una persona diretta, senza troppi giri di parole. Volevo parlarvi di una situazione. Qualcuno di voi lo aveva già capito e ora lo confermo: Andrea e io non siamo più fidanzati. Lo dico perché la storia è nata in un programma meraviglioso,poi abbiamo condiviso le cose belle, mentre quelle brutte le ho sempre omesse. Mi sembrava giusto mettervi al corrente, non era bello continuare a fare finta di nulla.

Secondo me quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi, non c’è bisogno di schieramenti. Per il resto i panni sporchi si lavano in famiglia quindi se non vorrete rispettare la situazione, ma cercherete di saperne di più, sappiate che da me non riceverete alcuna risposta. Per fortuna le cose brutte passano così come le cose belle”. Erano diversi giorni che la coppia d'oro non pubblicava foto insieme.