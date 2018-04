Paola Barale torna in tv e confessa: "Con Raz Degan non ci parliamo più"

Ha fatto sognare mezza Italia con la sua "partecipazione" all'Isola dei Famosi mentre l'ex Raz Degan si cimentava a fare il naufrago nell'edizione scorsa del reality che poi ha vinto. Ma le cose fra la coppia non sono andate come il pubblico sperava. Paola Barale, ospite di Cristina Parodi a Domenica In, si è raccontata in un'intervista fiume: ha parlato di Raz, degli anni trascorsi insieme, della fine della relazione, del mancato matrimonio e di come stanno le cose adesso. "Al momento non ci parliamo" confessa la showgirl su Rai 1. "Ma il nostro rapporto è sempre stato così. Non ci siamo sposati perché non era un desiderio primario, eravamo appagati". Poi precisa: "Raz non fu la causa della fine del mio matrimonio, con Gianni Sperti era già finita ma ancora non si sapeva".