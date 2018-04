Al Bano e Romina di nuovo insieme? Lo sfogo-rivelazione di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista esclusiva a Barbara D’Urso durante “Domenica Live”. Ha confermato la fine della storia d’amore con Al Bano Carrisi e ha ripagato le invasioni di Romina Power tirando fuori la separazione di fuoco dal cantante di Cellino San Marco: “Ora Romina lo protegge, ma lo ha trascinato in Tribunale per anni e lo ha lasciato in preda agli psicofarmaci”. Poi insinua che gli ex coniugi siano tornati insieme.

Durante la chiacchierata con Barbara D’Urso, la Lecciso ha messo in chiaro si non essersi macchiata di colpe gravi: “Quando un rapporto d’amore finisce è sempre colpa di entrambi. Ci siamo lasciati però quell’esibizione a Ballando con le Stelle, mi è sembrata prematura”. E qui qualcosa non torna perché Al Bano ha rivelato che la compagna l’ha lasciato a dicembre, mentre la performance su RaiUno è di una settimana fa. Secondo la Lecciso, quel ballo con relative dichiarazioni ha spiazzato sia lei sia i figli: “Eravamo in una fase molto delicata, c’era una storia tra noi a cui non avevamo messo la parola fine, ma dopo quel ballo... Al Bano se mi stai ascoltando ti dico che ‘quella esibizione era un po’ prematura. Non per me, ma per la tua famiglia. Avrei compreso un’esibizione canora, ma non di ballo. Potevate aspettare qualche settimana e io l’avrei spiegato meglio ai ragazzi’”. Come a voler dire che fra Romina e Al Bano è di nuovo amore, che quel modo di rapportarsi l’uno all’altro nascondeva un feeling ritrovato. Ci mancava solo il bacio: “Se mi ha ferito vederli insieme? Beh, direi proprio di sì. E quella telefonata a Eleonora (la Daniele di “Storie Italiane”, nda) è stata un colpo al cuore”. Poi si contraddice perché sostiene che “la storia d’amore è finita, pace, amen. Gli voglio bene, ma non lo amo. Io vorrei recuperare un rapporto civile sia con lui sia con Romina”.

E poi la mezza rivelazione: “Deve capire che in me non ha una nemica. Se ha ritrovato una serenità sentimentale mi sta bene, sono contenta per lui. Se è di nuovo felice di cuore, io non posso che essere felice. Certo stride con quello che mi diceva fino a 20 giorni fa e con il fatto che Al Bano ha sempre detto di vedere Romina come una sorella, solo come una sorella. E lui è una persona molto sincera”. Per ora Romina Power tace, il suo account è fermo al post: “Vi chiedo silenzio, grazie Caterina Balivo per aver rispettato questa richiesta in TV. Quando trionfa l’umanità sull’avidità”.