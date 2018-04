Iva Zanicchi e la rivelazione hot: "Arrivata vergine alle nozze, terrorizzata dagli uomini"

"Ma è vero che sei arrivata vergine al matrimonio?". La domanda di Barbara D'Urso a Iva Zanicchi ospite a "Domenica Live" lascia tutti senza parole. La cantante ride e risponde: "Sì, erano altri tempi. Mia madre mi aveva terrorizzato sugli uomini". E i commenti si sprecano. "Mi diceva che era pericoloso per quella roba lì che hanno sotto" continua senza freni davanti alla nipote 16enne che l'ha accompagnata in tv. "In realtà - confessa la Zanicchi - l'ho persa qualche giorno prima del matrimonio".