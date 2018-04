Luca Onestini e Ivana Mrazova, la dedica sui social è da favola

Luca Onestini e Ivana Mrazova innamorati più che mai. I due ex gieffini hanno conosciuto il successo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ma anche l’amore con la “A” maiuscola. “Sette mesi insieme, io, tu, noi” ha scritto Luca a Ivana: “Ti amo”. Luca è una forza della natura ma non perde occasione per dimostrarsi un ragazzo molto tenero e romantico con la sua Ivanina. In occasione dei loro 7 mesi di conoscenza, Onestini ha accontentato la fidanzata ed è tornato castano di capelli, poi sul profilo Instagram ha postato la prima foto insieme e un post dolcissimo: “Esattamente 7 mesi fa, sei entrata nella mia vita…Ieri, come oggi, come domani, io, tu, noi”. E ancora: “Sei entrata senza far rumore…e ora sei nel mio cuore…non uscirai mai più se non alla fine…eh sì...sei pure nella mia testa...sei nella mia anima dolce compagna mia e da lì non uscirai mai più!! Non ti caccerò per far spazio ad un’altra perché quello spazio lì dentro è solo tuo! Chissà per quanto cammineremo ancora tra le strade strette della vita, fianco a fianco”. Una serenata d’amore social che la bella e simpatica modella ceca ha ricambiato postando la foto di un recente bacio sulle nevi: “Con te ogni giorno più bello”. Poco dopo Luca Onestini ha scritto: “Viviamo insieme ma ogni volta mi lasci senza fiato…la mia favola, la nostra favola” e la Mrazova: “Ti amo”. Una favola d’amore moderna, social al punto giusto, senza gratuiti esibizionismi. La coppia ha già dichiarato di volere un figlio prima dei 30 anni e di pensare al matrimonio.