Chara Ferragni e Fedez si sposeranno il 31 agosto in Sicilia

Chiara Ferragni e Fedez sposi a fine agosto. Dopo la proposta di matrimonio avvenuta durante un concerto all’Arena di Verona, il settimanale “Oggi” svela la data del secondo matrimonio più importante dell’anno per lo show biz.

La rivista diretta da Umberto Brindani ha anticipato in esclusiva la data e il luogo dell’evento: la fashion influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, già genitori del piccolo Leone nato il 19 marzo a Los Angeles, convoleranno a nozze il prossimo 31 agosto nella splendida Cattedrale barocca di Noto in Sicilia.

Can’t stop staring at him #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Apr 11, 2018 at 9:49 PDT

Da mesi la coppia vive a Los Angeles, ma prima di partire la Ferragni ha messo a punto i primi dettagli dell’organizzazione con il “designer di eventi” Vincenzo Dascanio e stabilito anche il costo totale delle nozze social. La scelta della location è un omaggio alla madre di Chiara, Marina Di Guardo di origini siciliane. Diversi mesi fa, l’influencer e le amiche del cuore nonché fidate collaboratrici hanno visitato diverse città siciliane dando il via libera a Noto.