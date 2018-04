Charlotte Casiraghi aspetta il secondo figlio. Il papà è Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi aspetta il suo secondo figlio, il primo dal promesso sposo, il produttore Dimitri Rassam. I due stanno insieme da un anno circa e di recente hanno annunciato il matrimonio in estate. Fiori d'arancio in due tappe: prima a Montecarlo e poi a Pantelleria. La notizia di questa seconda gravidanza (Charlotte ha già un bambino, Raphael di 5 anni, nato dalla relazione con l'attore Gad Elmaleh), ha colto tutti di sorpresa. Prima fra tutti la mamma Caroline. Charlotte, bellissima è raggiante, aveva già fatto ipotizzare la nuova gravidanza al Ballo della Rosa. La conferma è poi arrivata dalle ultime foto apparse sui rotocalchi rosa.

Il maglioncino verde smeraldo non riusciva a nascondere il pancione, già al quarto mese. La nascita è quindi prevista tra agosto e settembre. Il papà del bambino (o bambina, ancora non si sa), ha già una figlia, Darya, avuta dalla prima moglie Masha Novoselova. Figlio di un produttore, morto quando lui aveva quattro anni, Rassam ha una mamma molto famosa, l'attrice Carole Bouquet che ha messo a disposizione per il matrimonio con l'affascinante figlia di Stefano Casiraghi la sua tenuta di Pantelleria.

Ma a Montecarlo, nei prossimi mesi, si festeggeranno anche altre due nascite. Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo stanno infatti aspettando il loro secondogenito, dopo la nascita del piccolo Stefano il 28 febbraio del 2017. Ma prima di Beatrice partorirà Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea, fratello maggiore di Pierre e Charlotte, che ha già due figli: Sasha e India.