Al Bano fuori controllo, lo sfogo contro la Lecciso in tv rivela cosa è successo con Romina Power

Al Bano e Loredana Lecciso si sono detti addio già nel 2017. E’ quanto rivelato dal cantante di Cellino San Marco in diretta telefonica a “Storie Italiane” aggiungendo una serie di particolari finora inediti. Nel pomeriggio, a “La Vita in Diretta”, Marco Liorni ha ripreso l’argomento e Guillermo Mariotto e Marta Flavi si sono lasciati andare a commenti piccati sulla Lecciso.

Al Bano ha chiamato in diretta “Storie Italiane” e ha raccontato la verità sul rapporto con la Lecciso. A “La vita in diretta” Marco Liorni ha fatto riascoltare le parole del cantante: “Sono stufo di questo straparlare, serve solo per audience. La signora Loredana, che stimo tantissimo, se n’è andata nel mese di dicembre per fatti suoi, scaricando su di me le responsabilità e facendo credere che era colpa di Romina. Non è vero! Nel 2017 ha voluto un incontro con il mio avvocato e il suo avvocato e abbiamo già deciso come mettere fine al nostro rapporto. Ha voluto stabilire la fine del rapporto, stabilendo tutto quello che c’era da stabilire. Lei sa bene il motivo per cui è andata via a dicembre. Ci sono delle cose gravi all’origine di cui non voglio parlare, cose gravi che devono finire nella tomba. Sono successe cose che hanno allontanato sempre più il matrimonio con il suo fantastico carattere che non ha mai reso facile la vita in due, mai. Cari signori, ci sono stato io vicino a Loredana e so cosa significa vivere con lei, non ci siete stati voi. Grazie a Dio, ora, i figli sono cresciuti, voleva il matrimonio ma sono successe cose che lo hanno impedito. Ora ci siamo lasciati. E non per Romina, con lei c’è un gran rispetto. Ho voglio di vederci chiaro. Vi lascio alla Lecciso”.

Nel frattempo ha chiamato anche l’ex compagna: “Faccio questa telefonata solo per amore di verità, siamo tornati indietro di 15 anni. Questa telefonata me la sarei risparmiata per ovvi motivi. Mi dispiace fare queste cose d’impulso ma devo difendermi come donna e come madre. Voglio un gran bene a quest’uomo soprattutto in questa fase così delicata della sua vita. Gli dico aiutiamoci”. Toni distensivi che hanno indispettito ancor di più Al Bano che ha chiuso il telefono salvo richiamare poco dopo per concludere il suo intervento. Interrogato sull’argomento, Guillermo Mariotto ha punzecchiato la Lecciso: “Sta cavalcando la tigre”, più tagliente Marta Flavi: “Credo che ci possa essere un ritorno tra Al Bano e Romina. Lei è una donna più giusta per la sua età. Sta meglio con Romina che con una molto più giovane in cerca ancora di un successo che non c'è e che non vuole arrivare”. Al contrario, Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5” riprendeva la notizia facendo notare che finora la Lecciso aveva mantenuto un basso profilo.