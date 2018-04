I ballerini per una notte di "Ballando con le stelle" sono Al Bano e Romina Power. La coppia da sempre insieme sul palco per cantare, compare stavolta in una veste inedita, quella a passo di danza. E l'esibizione piace: tutti 10 e un 8 (quello dell'avaro giudice Mariotto). È la blogger-giurata senza peli sulla Selvaggia Lucarelli a chiedere se hanno mai sentito il bisogno di dividersi. Pronta la risposta della Power: "Io l'avevo lasciato ma sono stata ripescata". Al Bano di tutta risposta le dedica sulla pista di Milly Carlucci "Nostalgia canaglia". La conduttrice del dancing show di Raiuno non contenta manda in onda una clip di "The Voice" dove il cantante fa il giudice: "Qual è il tuo tipo di donna" gli chiede J-Ax. "Hai presente Romina? Quella è il mio tipo ideale" risponde. Dopo quarant'anni non è cambiato niente.