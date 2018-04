Cecilia Rodriguez e Luca Onestini mai amici. I due ex inquilini hanno trovato il grande amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2 ma non l’amicizia. Non sono mai andati d’accordo e, a quanto pare, mai succederà. L’argentina, oggi fidanzata con Ignazio Moser, e il fratello Jeremias ritengono ancora che Luca sia una persona falsa e perfino gelosa di Nacho. Alcuni followers hanno scritto sul profilo Instagram di Cechu: “Luca è sempre stato geloso di Ignazio… Nacho l’ha sempre trattato da amico, ma lui no”. E ancora: “Luca è un falso non mi è mai piaciuto… anche la storia con Ivana è falsa… invece Cecilia e Ignazio è amore vero”. Un post forte che ha raccolto il like della Rodriguez. Evidentemente a distanza di mesi, l’argentina non ha ancora smaltito le scorie delle incomprensioni all’interno della casa di Cinecittà.

Luca Onestini e Ivana Mrazova non sembrano provare lo stesso risentimento: nelle loro storie su Instagram o sotto i loro post non c’è mai alcun riferimento a Cechu e Nacho. Disinteresse o indifferenza per l’altra coppia, niente di più. Al contrario prosegue anche a gonfie vele l’amicizia tra Ivana e Giulia De Lellis (in partenza per la Tanzania con il fidanzato Andrea Damante) e tra Luca e Raffaello Tonon. Semplici, divertenti e alla mano vanno a fare la spesa insieme e mettono a soqquadro negozi e supermercati come dimostrano i continui video pubblicati da Onestini sul suo account Instagram ufficiale.