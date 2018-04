La foto di Belen a 16 anni scatena i social: "Il miracolo della chirurgia"

Al web non sfugge niente ma stavolta la differenza si vede eccome. Belen Rodriguez pubblica una foto di quando aveva 16 anni su Instagram e il web si scatena contro la showgirl. "È bello vederti sorridere - scrive l'argentina sotto la foto parlando in terza persona - non lo concedi a tutti, solo a chi secondo te lo merita, non sei mai riuscita a regalare un sorriso finto, e io, sono fiera di te". Capelli nerissimi e naso diverso. I commenti degli utenti arrivano a pioggia ma i più cattivi sono quelli sui presunti ritocchini: "La chirurgia fa miracoli" scrivono. E ancora: "anche Belen aveva il seno piccolo"