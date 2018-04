Belli, giovani, ricchissimi e criticatissimi. Fedez e la futura moglie Chiara Ferragni sono bersagliati dai commenti degli haters per l’esposizione social del neonato Leone. Il bimbo non ha nemmeno aperto gli occhi che è già tutto un brand. Una pagina pubblicitaria in carne e ossicini. Ma basta questo per renderli cattivi genitori? Certo che no e il rapper italiano, stufo di tante accuse, ha detto la sua. Ovviamente su Instagram.

“Leggo che secondo alcuni giornalisti siamo troppo social - spiega il rapper - Noi stiamo condividendo un momento importante della nostra vita come fa qualsiasi altra coppia giovane. Non siamo i primi personaggi pubblici a pubblicare foto del proprio figlio, ma è ovvio che se si vuole trovare del marcio in tutto, lo si trova. Credo che l’informazione dovrebbe occuparsi di ben altri temi, poi se vogliamo prenderci in giro lo facciamo. Nostro figlio è comunque esposto a prescindere dal fatto che noi pubblichiamo o no una foto. Non prendiamoci in giro. È vero che non ha scelto di stare sui social esattamente come un neonato qualunque non sceglie se vuole essere battezzato oppure no. Ci sono personaggi pubblici che postano foto di droghe leggere diffuse in America e allora fatemi capire quello non è sbagliatissimo? Noi abbiamo solo condiviso una parentesi di vita che porta positività e gioia. Il giornalismo italiano non vuole fare informazione, vuole fare i click. Hanno anche scritto che abbiamo venduto la nascita di nostro figlio a riviste del settore di gossip e non è vero. Preferiamo pubblicare noi le foto di nostro figlio condividendo emozioni vere piuttosto che far lucrare altri sulla nascita di Leo”.

Chiuso lo sfogo, Fedez ha postato il certificato di nascita di “baby raviolo”, ufficialmente cittadino americano. La fashion blogger da 12,5 milioni di followers e il cantante italiano, infatti, stanno vivendo giorni spensierati e tranquilli a Los Angeles dove li ha raggiunti la famiglia di lei. Adesso mancano solo le nozze.