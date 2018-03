Dieta e palestra, stop fumo e alcol: Meghan mette Harry a stecchetto per fare subito un figlio

Niente fumo, alcol razionato, tanto esercizio fisico e un'alimentazione sana. Meghan Markle ha messo in riga il principe Harry prima delle nozze. A partire da questi principi base. Ma l'obiettivo non è solo arrivare in forma al matrimonio più atteso dell'anno, il prossimo 19 maggio. Infatti la "dieta" personalizzata del principe è finalizzata anche a moltiplicare le probabilità riproduttive e ottimizzare la fertilità del figlio di Lady D e Carlo d'Inghilterra.

Lui ha 33 anni, lei tre in più di lui, e a quanto pare hanno fretta di dare alla regina un nuovo pronipote (sempre che Meghan non sia già incinta, come si vocifera). Per questo l’ex attrice americana, nel cast di Suits, ha convinto il nobile fidanzato a mettersi a stecchetto e a rinunciare a sigarette, birra e whiskey. A rivelarlo è una fonte molto vicina alla coppia che ha parlato con il New York Daily News: "Non è un segreto tra i loro amici il fatto che vogliono avviare una famiglia immediatamente" e, come spiega la rivista americana, "il fumo influisce negativamente sulla produzione di spermatozoi".

Inoltre Harry da qualche tempo è seguito da una nutrizionista e frequenta tutte le mattine una palestra super-esclusiva nel centro di Londra. In passato il principe non è mai sembrato uno troppo attento alle regole di una vita sana, anzi sono famose certe sue occasionali esagerazioni. Ma ora c'è Meghan, da sempre patita di yoga e e cibo sano. Cosa non si fa per amore.