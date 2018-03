Meghan Markle incinta di Harry? A meno di due mesi dal sì (il prossimo 19 maggio) gira voce che la fidanzata del principe d'Inghilterra sarebbe già in dolce attesa. I rumors nascerebbero da una frase ambigua pronunciata proprio dall’ex attrice a Belfast mentre con il fidanzato ammirava una linea di prodotti ipoallergenici per bambini. "Sono sicura che ad un certo punto avremo bisogno di tutto questo" avrebbe commentato l'ex attrice di Suits facendo tremare - di nuovo - la Corona dopo lo scandalo delle foto compromettenti in lingerie.

A pubblicarle in Italia la rivista "Chi" schiaffando in copertina la fidanzata di Harry in bustier di seta, culotte e reggicalze durante una scena girata per "CSI New York". E ancora lo scatto mentre impugna una pistola durante il provino per Fringe. Ma non sarebbero le uniche immagini scandalo: esisterebbero anche gli scatti di Meghan a seno nudo. Per questo forse la Regina Elisabetta non sarebbe più così favorevole al matrimonio tra l’ex attrice e l'amato nipote. E si spiegherebbe anche il suo atteggiamento gelido durante la pubblicazione del suo consenso alle nozze, completamente diverso da quello per la sua "adorata" Kate all'epoca delle nozze con William.

La dolce attesa pre-matrimoniale sarebbe quindi il colpo di grazia a Elisabetta. D'altronde non è un segreto il desiderio del nipote di diventare finalmente papà: in attesa che il fratello William e la cognata Kate Middleton abbiano il terzo bebè, Harry ha più volte dichiarato di aver voglia di mettere al mondo un figlio. Chissà allora che nel 2018 i royal baby in arrivo non raddoppino.