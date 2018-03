Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano: "Vogliamo subito un figlio"

Dopo il carcere la nuova vita di Fabrizio Corona. "Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito sì. Vogliamo avere presto un figlio", ha annunciato la fidanzata Silvia Provvedi. In un intervista a In Famiglia la 24enne, che con la gemella Giulia forma il duo musicale Le Donatella, ha raccontato anche del periodo di carcere dell’ex agente fotografico: "Ho avvertito il senso di solitudine. Ora voglio riprendere in mano la mia vita e sentirmi protetta per sempre dalla persona che amo, quindi da Fabrizio".

Corona, 44 anni, è stato già sposato con Nina Moric, e dall'unione durata dal 2001 al 2014 è nato un figlio, Carlos. L'ex re dei paparazzi è stato rilasciato dal carcere a fine febbraio per essere affidato a una comunità dopo 16 mesi a San Vittore. "L’altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo - racconta ancora Silvia Provvedi a Di Più parlando del malore che ha colpito Corona - Eravamo a casa. Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice 'Silvia, questa volta muoio'".