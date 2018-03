Il dolore di Nina Moric: "Mio figlio Carlos non mi vuole più vedere"

Nina Moric sfoga tutta la sua sofferenza per il figlio Carlos con un post su Instagram. La modella ha pubblicato una foto con un cuore rosso fatto dal bambino avuto da Fabrizio Corona. Un cuore con la scritta: “Ti amo mamma” in tutte le lingue. E ha commentato: “Non dimenticherò mai”. Sembrava non voler aggiungere altro ma in risposta a un follower che la invitava a combattere ancora, si è lasciata andare: “Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso. Si sono lavati le mani mentre io perdevo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché?”. Successivamente la risposta è stata cancellata.

Non dimenticherò mai... ♥️ Un post condiviso da (@nina__moric) in data: Mar 26, 2018 at 11:39 PDT

Oggi Carlos Corona ha 15 anni e vive con la nonna paterna dal 2015, da quando cioè una violenta lite tra la Moric e la madre richiese l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sociali che definirono l’ambiente casalingo “non sano” per il bambino.