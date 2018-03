“Il triangolo no, non l’avevo considerato” cantava Renato Zero. E guardando i tre ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto, Francesco Monte e Filippo Nardi, in molti si sono ricordati del ritornello.

Seconda la maggior parte del pubblico appassionato di storie nate in tv, la ship tra Paola e Francesco, per ora, non esiste. Sembrerebbe un’operazione maquillage utile a coprire e far scivolare nell’oblio il “canna-gate” che ha marchiato e rovinato la 13esima edizione dell’Isola. A Verissimo, lui le ha fatto una “sorpresa” ma a nessuno è sfuggito che sia lui sia lei hanno aperto un occhio, durante il bacio, per verificare che la telecamera li stesse riprendendo. Tuttavia sono stati fotografati mentre si baciavano dal settimanale “Chi”. Succede però che è spuntato inatteso, Filippo Nardi. L’ex gieffino è in tutte le Instagram Stories dell’ex madre natura che a “Mattino Cinque” ha rivelato: “Filippo è un caro amico per noi due, dormiamo in 3 in un solo letto” suscitando un’espressione stupita nella conduttrice Federica Panicucci e nel pubblico. E così ha avvalorato l’idea che con Monte sia solo business nonostante lo abbia presentato alla sua famiglia (nella hall dell’albergo dove alloggiava, nda). Sempre a “Mattino Cinque”, Marco Balestri ha ammesso: “Certo è uno strano triangolo mediatico. Ti raccomando, non far soffrire Francesco per qualche copertina o altro”.

@verissimotv Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: Mar 23, 2018 at 5:11 PDT

Sui social si è riversata la delusione dei fan e la schifosa ignoranza degli haters. Il profilo Instagram della Di Benedetto è quasi illeggibile per gli insulti sotto i suoi post: “Vergognati dell’isola che hai fatto, mostri il c... solo quello hai basta”, “La vita non sono i soldi hai visto quel drogato di francesco e ti sei inflesciata”... Critici ma nei limiti altri commenti: “Mi sa che questa coppia esiste solo nei momenti in cui si compare in tv. Puro business... non c’è assolutamente voglia di viversi realmente” e ancora: “Se tra lei e Fra non c'è nulla o vedono che non và (...tanto che Filippo è ultra nominato e presentissimo nei suoi social mentre Francesco non si vede neanche di striscio; che ne so una dedica, una canzone, una cagata qualunque....) che non fingessero interesse solo x soldi e fama...spero questo!!!”, “Due ragazzi giovani e belli dovrebbero divertirsi. Loro dormono in tre… Bah...” oppure “Secondo me è una bella amicizia e tanto business. D'altronde Monte è un campione a monetizzare le sue "storie". Da Teresanna, Alessia, all'amante, a Cecilia, etc”.

Ad alimentare i sospetti degli utenti social la mancanza di Instagram Stories con Francesco Monte da tre giorni e l’ultima foto pubblicata dalla modella. Filippo Nardi ha subito commentato: “Gnocca” e a un follower che scherzando lo avvisava della possibile gelosia di Francesco Monte, l’ex naufrago ha replicato ironico: “Intendevo la donna con il maglione rosso”. Donna di cui si vede solo un braccio.