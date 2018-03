Mamma Chiara Ferragni nei "guai": bufera su Leone, il figlio social è già uno sponsor

Habemus Leone. Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto un bambino. Bellissimo a quanto pare dalle prime foto postate su Instagram. Sembra avere gli occhi lunghi del padre e gli sponsor della madre. Baby raviolo era famoso già prima di venire al mondo o meglio il mondo sapeva chi fosse già prima che vedesse il flash dello smartphone e le poltrone in pelle umana del Cedars-Sinai Hospital. E’ nato il 19 marzo con qualche settimana di anticipo rispetto alle previsioni per problemi alla placenta, ma per fortuna è sano e forte. Soprattutto è ben vestito. Ai follower della coppia non è sfuggito il brand delle tutine di Leone che dorme all’oscuro delle critiche e dell’ironia social nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. Il neonato è stato buttato subito nella mischia: cappellino e tuta griffati nel rispetto della tradizione di famiglia.

E così sono spuntati come funghi i fotomontaggi della sacra famiglia “Supreme” o commenti semiseri: “Speriamo che non abbia i piedi della madre”, “Bellissimo modello a sua insaputa” o tweet come quello di Selvaggia Lucarelli: “E’ nato Leone, è del segno dei pesci. Primo contratto con Rio Mare”.

Nato Leone, figlio di Fedez e Ferragni. È del segno dei pesci. Chiuso il primo contratto da testimonial con Rio Mare. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 20 marzo 2018

Ma la fashion blogger, inserita di recente fra i 10 personaggi più influenti al mondo, ha catalizzato anche insulti: “E basta foto!”, “Nemmeno nato che già lo sfruttate”, “Mi dispiace che sia nato in un ambiente in cui vige la pura ignoranza. Spero che tu, Leone, un giorno possa studiare e diventare davvero qualcuno attraverso la tua cultura e non gossip o programmi stupidi o con musica spazzatura. Spero che tu possa essere diverso dai tuoi genitori anche se sarà una vana speranza, temo”. Ancora più cattivo chi scrive: “Ci vuole coraggio a fare un figlio con quel gnomo mongolo come Fedez”. Una cosa è certa: la mamma dei cretini è sempre incinta.