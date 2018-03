Droga all'Isola dei Famosi, Monte e la Henger fanno pace. E la Venier li insulta sui social

Mara Venier sbanca l’Isola dei Famosi e diventa il nuovo idolo del popolo social. Su suo profilo Instagram ha pubblicato la fotografia dell’abbraccio tra Eva Henger e Francesco Monte super sorridenti al Maurizio Costanzo Show con un commento: “Molto rumore per nulla” foto fatta oggi al Costanzo show…#avetelafacciacomeilculo.

Oltre 24.780 like compresi quelli di Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari e 2.300 commenti. A chi l’accusava di aver preso in giro i telespettatori, ha risposto secca: “ci hanno”. Mara for President.

L’opinionista ha una verve indiscussa ma soprattutto ha acquisito una libertà e un’indipendenza che le rende onore. Ha dimostrato di avere il polso della situazione capendo che a tutto c’è un limite. Che le produzioni tv per quanto potenti e generose (per inanellare una brutta figura dietro l’altra la Marcuzzi avrebbe percepito in totale 900.000 euro, nda) non possono comprare l’intelligenza e la dignità umana. Che non tutti sono disposti a genuflettersi per 10 puntate di reality o per una copertina. A Mara Venier, che già nella nona puntata sembrava essere su un altro pianeta rispetto alla Marcuzzi, è bastato un hashtag per asfaltare e seppellire la spiona Henger e il cannaiolo Monte. Senza vene rigonfie sul collo e occhi fuori dalle orbite, senza urlare o rinfacciare, solo uno chic #avetelafacciacomeilculo.

Eva, la paladina della guerra all’uso di marijuana, e Monte il “droCato”, hanno fatto pace nelle “sedi opportune”. Lo studio di un avvocato? Nooo. Un’aula di Tribunale? Neppure. Un corridoio della Procura? Nemmeno. Una sala riunioni? Nada. Hanno ritrovato l’armonia perduta in Honduras in uno dei più importanti salotti televisivi. Quando si dice il destino e le coincidenze. Poiché la Henger ha sempre dichiarato che voleva portare alla luce la verità, domani sera è lecito attendersi un’ammissione di Monte simile a quella del 29 gennaio, salvo poi dover tornare per “difendersi nelle sedi opportune”. E chissà che fine hanno fatto i peli di cinghiale sullo stomaco di qualcuno...

La morale di questa stracciona e sgualcita pagliacciata è che Cecilia Rodriguez è diventata famosa per un armadio e l’ex fidanzato Francesco Monte è oggi noto per un presunto consumo di canne. Un talento che l’ha portato come guest star a Verissimo, al MCS, sulle copertine delle riviste di gossip (e chissà quante altre ne usciranno) e gli ha permesso di rifiutare l’amichevole salotto di Barbarella. Diciamo la verità: fino a che Cecilia non si è chiusa nell’armadio, il bel tarantino vedeva queste trasmissioni dal divano di casa con il binocolo nella mano destra e i pop corn nella sinistra.

Eva Henger, che salvo allineamento dei pianeti non avrebbe vinto l’Isola dei Famosi, ci ha guadagnato una stagione di ospitate dalla povera D’Urso (sfruttata più del pigiamino d’infanzia), serate per sé e la figlia Mercedesz e naturalmente un bel contratto di sponsorizzazione di beveroni Fitvia, Fittea, Fitmortacci vostra che prima si sognava. Rigorosamente con sconto Henger20 perché “alla fine l’importante nella vita è trovare il proprio equilibrio e stare a testa alta in mezzo alla tempesta. Per questo ho scelto di essere healthy&happy con @naturalmojo”. Come direbbe qualcuno: “Ah, bussciardii!”.