Chiara Ferragni e Fedez, le lacrime e Leone Lucia in braccio a papà

Dopo la prima foto ufficiale a tre, è la volta delle lacrime. Chiara Ferragni ha pubblicato un'immagine sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme a Fedez nel momento più emozionante del parto: quando il piccolo Leone è venuto alla luce. «Queste sono le migliori lacrime che io abbia mai pianto», scrive la blogger italiana più famosa. E ancora: «Questo è il momento in cui abbiamo visto Leo nascere: non avevo mai provato un sentimento simile». «È stato un lungo travaglio, ero esausta, e vivere quest’esperienza con al fianco il mio amore è stata la migliore motivazione che potessi avere. Era come se fosse la scena di un film, un sogno. Ti amiamo già moltissimo piccolo Leoncino».

Leone Lucia (dove lucia è un secondo nome ma il cognome di Fedez, che in verità si chiama Federico Leonardo Lucia), è venuto alla luce il 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Il neonato è poi apparso sul profilo del rapper, tra le braccia tatuatissime del papà.

Pelle a pelle con il suo piccolo, Fedez è ora nell'insolita veste di papà orgoglioso. Frutto del parto più mediatico degli ultimi anni, la nuova piccola star dei social è apparsa in tutta la sua bellezza sulla pagina Instagram della mamma.

Il "piccolo uomo" sembra già un'incona fashion appena nato, nella sua tutina a righe. Un Leoncino pronto a seguire le orme della mamma.