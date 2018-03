È nato Leone Lucia, Chiara Ferragni e Fedez diventano mamma e papà

Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori del piccolo Leone Lucia. A battere tutti sul tempo, perfino i diretti interessati, è stato il sito americano “Tabloit.it”. Il bambino è venuto alla luce nella clinica dei vip, il Cedars-Sinai di Los Angeles. Sia la mamma sia il neonato stanno bene. Leone è nato con tre settimane d’anticipo rispetto a quanto previsto. La fashion blogger e il rapper milanese, Federico, in arte Fedez, avevano tenuto in apprensione i fan nell’ultimo periodo: “Non tutto va come dovrebbe” aveva scritto la Ferragni su Instagram e per questo motivo le famiglie della giovane coppia erano volate a Los Angeles anzitempo. Adesso non resta che aspettare la prima foto da neo mamma e neo papà di Chiara e Fedez. Siamo sicuri che non tarderà ad arrivare.