Cristel è incinta, l'annuncio di Al Bano: "Sarò nonno". Ma è scontro fra Romina Power e la Lecciso

Cristel, la figlia di Al Bano e Romina Power, è in dolce attesa e il piccolo nascerà a breve. È stato lo stesso cantante di Cellino San Marco a confermare la notizia in un'intervista esclusiva al settimanale "Oggi": "Diventerò nonno!". È giallo però sulla querela di Loredana Lecciso contro Romina Power per il post incriminato (e poi sparito) su Facebook che la bionda showgirl avrebbe pubblicato annunciando la gravidanza senza essere autorizzata.

Al Bano, che dal prossimo 22 marzo sarà uno dei coach di "The voice", il talent show di Rai 2, rivela: “Ho visto la foto che gira. Ma finché mia figlia non dice qualcosa io non commento. Lei è la madre, è un suo diritto decidere se e cosa dire… Sono preparatissimo, con emozioni grandi e consapevolezza che sì, sarà mio nipote, ma soprattutto figlio dei suoi genitori. Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra". Al Bano e la sua famiglia allargata sono da sempre oggetto di gossip, soprattutto per le liti tra Romina e Loredana Lecciso. Il cantante è sempre più stufo di questo teatrino: “Sono nato in un’altra epoca e ne pago lo scotto. Quando avevo la sua età era normale “darsi” ai giornali quando ti nasceva un figlio o succedeva qualcosa. Era anche il solo modo per farsi conoscere, perché mica c’erano internet o i social. Oggi anche io sono cambiato, sono più guardingo e più geloso della mia privacy. E sono cambiati anche i tempi: ora tutto è molto fastidioso perché la tua vita privata non c’è più, sei sulla bocca e nei pensieri di tutti. Tutti ti giudicano, sparano cavolate nascondendosi dietro lo squallore dell’anonimato”.



Al settimanale “Oggi”, l’ugola d’oro non commenta l’ennesimo scontro a distanza tra Romina e Loredana sfociato in una presunta querela. Dopo la prima indiscrezione sulla gravidanza di Cristel Carrisi Luksic, sul profilo Facebook di Loredana Lecciso era apparso un commento che confermava la notizia: "Sì è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”. Il post però è stato subito cancellato. In realtà proveniva da un account molto simile a quello di Loredana Lecciso, ma era un fake. Solo che Romina Power lo aveva condiviso e si era indignata comunque perché la compagna dell'ex marito aveva passato la notizia ai giornali. A sua volta Loredana Lecciso aveva minacciato di adire le vie legali contro la prima moglie di Al Bano e contro ignoti: “Ho dato mandato ai miei avvocati per porre in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale poiché sul profilo del social network Instagram della signora Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso”.

In quell’occasione però i legali avevano ribadito: "Il post verosimilmente ascrivibile a ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla signora Loredana Lecciso, con l’aggravante della indebita appropriazione della sua identità". Tuttavia sembra che, dopo il primo momento di rabbia, non ci sarà nessuna querela contro la Power anche perché Loredana è tornata a Lecce dove ha riabbracciato la figlia Jasmine e dove è impegnatissima con le prove teatrali per lo spettacolo che la vede interpretare la Maddalena al fianco dell’etoile Luciana Savignano.