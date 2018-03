"Giulia De Lellis irriconoscibile", ecco com'è diventata. E i fan si scatenano

Giulia De Lellis bella, bellissima anzi irriconoscibile. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 è rientrata da poco da un lungo viaggio in America con il fidanzato Andrea Damante e sul profilo Instagram ha postato un foto in primo piano in cui si stenta a riconoscerla. Pochi minuti e si sono scatenati i commenti dei followers. Per molti resta incantevole ma tanti altri, tra il serio e il faceto, le fanno notare che ha esagerato con Photoshop, che non ha bisogno di modificarsi i connotati e che è più bella al naturale. Li ascolterà?