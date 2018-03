Monte e Paola Di Benedetto, scatta il bacio dopo l'Isola dei famosi

Paola Di Benedetto e Francesco Monte al bacio. Ci è voluto poco per finire sulla copertina del settimanale Spy, in edicola. A quanto pare, i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi non vedevano l’ora di rivedersi e di riprendere il discorso interrotto in Honduras causa “canna-gate”. Dopo il fascio di rose rosse fatto consegnare alla bella Paola durante l’ottava puntata del reality show e il primo selfie sulle Instagram Stories, ecco il bacio appassionato nella notte. A “rubare” lo scatto la rivista di Alfonso Signorini.