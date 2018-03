Romantici Onestini e Ivana Mrazova, slalom d’amore sulla pista da sci

Luca Onestini e Ivana Mrazova, rispettivamente secondo e terza classificata al Grande Fratello Vip2, sono innamorati. Follemente. Se nella casa più spiata d’Italia era lui il più coinvolto, fuori è la bellissima modella ceca a sorprendere per la tenerezza e la complicità con Luca. La giovane coppia ama condividere gran parte della sua quotidianità sui social ma come segno distintivo non hanno scelto selfie e foto desnudi bensì parodie e caricature di se stessi alternati a momenti di grande dolcezza. Amano scherzare e non prendersi troppo sul serio. Non di rado, il buon Onesto, come l’ha soprannominato Raffaello Tonon, mette a dura prova la pazienza della fidanzata con piccoli sfottò. Si sono concessi una vacanza in montagna in compagnia di Gianmarco, il fratello di Luca Onestini e un amico. L’ex tronista ha pubblicato numerosi video su Instagram, uno più simpatico dell’altro. In una storia, Onestini trova un gruppo di fan pronte a intonare “Batti le mani schiocca le dita, umore alto tutta la vita” e in un’altra teneva stretta Ivana stanca per la lunga giornata sugli sci.