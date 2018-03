Fuga d'amore in Sicilia per Di Maio. Il web si scatena

Di una presunta liaison siciliana del leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio si era già parlato nei mesi scorsi, ma nel weekend una foto pubblicata sul quotidiano online Alqamah, nome arabo della cittadina trapanese di Alcamo, ha quanto meno reso pubblica, se non ancora ufficializzata dai due protagonisti, la storia con la consigliera comunale pentastellata Giovanna Melodia. L’aspirante premier, in attesa della decisione del presidente della Repubblica, si è concesso una fuga in Sicilia e tanto è bastato perché fosse sorpresO - ma neanche tanto - insieme a Giovanna, prima a Mothia e poi a passeggio sul lungomare di Castellammare del Golfo. Sulla loro storia amici e esponenti del Movimento mantengono il massimo riserbo - "Fatti privati" dicono - ma inevitabilmente su Facebook qualcuno si sbilancia già nei primi commenti. "Te lo meriti grande guerriero", scrive Anna Maria sulla pagina del quotidiano Alqamah. "E se fosse solamente una bella storia d’amore fra il futuro premier ed un consigliere comunale dello stesso partito? Io una volta tanto parlerei d’amore e non di politica....", dice un altro commentando la notizia sui social. E un altro ancora: "Con tutto il rispetto, ma a noi non importa niente del gossip su Luigi Di Maio. Non invadiamo la sua vita privata. Se ce la farà a formare un nuovo governo bene, altrimenti si dimetta come ha fatto Renzi, che almeno ha scelto l’opposizione e non la politica dei due forni!". "Auguri per il nuovo fidanzamento", si legge in un commento al video di presentazione dei nuovi gruppi parlamentari del M5S pubblicata da Melodia sul suo profilo. "Ma quanta pena fai? Addirittura tu, di parte, convincevi le persone a votare il fannullone? Alla faccia" posta qualcun altro. Dalla possibile futura first lady però nessuna risposta. Galeotta sarebbe stata la campagna per le Regionali, ma la relazione con l’avvocatessa di 37 anni, attivista della prima ora del Movimento, sarebbe iniziata solo dopo la rottura definitiva di Di Maio con Silvia Virgulti, capo della comunicazione del M5S alla Camera. Fatto sta che negli ultimi mesi, Di Maio non ha lesinato le sue visite nell’isola - i due avrebbero anche trascorso il Capodanno insieme - e quest’ultimo weekend sarebbe solo una conferma.