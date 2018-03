Filippo Magnini e Giorgia Palmas, nuova fiamma dopo le delusioni d'amore

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono la nuova coppia dello showbiz. E’ il settimanale “Chi”, in edicola da mercoledì, a fare lo scoop. La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica alcune foto in esclusiva: l’ex velina e l’ex nuotatore si sono incontrati prima a Milano dove hanno pranzato insieme e poi sono stati fotografati anche in Svizzera dove erano in vacanza da soli. Gli scatti non lasciano spazio a dubbi: sguardi complici e sorrisi teneri. Filippo Magnini ha chiuso da qualche mese la lunga relazione con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, mentre Giorgia Palmas si è separata da Vittorio Brumotti, campione di bike trial nonché inviato di Striscia la Notizia. In precedenza era stata legata al calciatore Bombardini dal quale ha avuto una figlia.