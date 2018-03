Giucas Casella e i segreti sul figlio James: "Feci la prova del dna. E per entrare in Rai lo misi nel baule"

A "Verissimo" un Giucas Casella inedito. Il paragnosta conferma la sua intenzione di tornare sull’Isola dei Famosi (lunedì dovrebbe arrivare il via libera) ma a Silvia Toffanin rivela particolari inediti sul figlio James: "Non era frutto di un amore. Mi consigliai con Pippo Baudo e feci l’esame del dna".

Giucas è sempre sopra le righe, eccessivo nei modi e nelle esternazioni, ma è un trascinatore, un entusiasta della vita: “Sono un leone! Sto benissimo, lunedì ho i risultati della tac e se sto bene ritorno sull’isola. Alessia mi ha detto che sono ritornati tutti e quindi non c’è motivo per cui non possa farlo io se la costola si è calcificata. Dieci anni fa, mi ritirai dall’Isola dei Famosi per colpa di mio figlio. Era al primo anno di Medicina e si preoccupò fino al punto di farmi uscire dall’isola. Questa volta ho preso una botta in barca, sentivo un dolore tremendo alla costola rotta quando mi alzavo, ma sono stato zitto perché mi dispiaceva tantissimo uscire. Mi hanno dato 25 giorni, ne sono passati 30 e se la costola è a posto torno in Honduras. Mi è dispiaciuto troppo andar via”. Stefano De Martino è ancora collegato: “Da quando è andato via è calata una tristezza tra i naufraghi… era il fuoco di questa edizione, teneva tutti allegri. Lui ha nascosto di essersi fatto male, non si lamentava per non andar via. I naufraghi lo salutano”.



L’intervista di Silvia Toffanin prosegue con aneddoti sul figlio James e Giucas Casella è un fiume in piena: “È vero, l’ho cresciuto da solo. Ho fatto da padre e madre, gli ho dato tanto amore. L’ho preso a due mesi”. E qui il racconto è sorprendente: “James è nato da un non amore, la mamma è una donna stupenda, ma non l’amavo. Lei era innamorata e io no. Appena ho ricevuto la notizia sono rimasto esterrefatto. Mi confidai con Pippo Baudo e lui mi consigliò di fare il Dna perché lei era straniera, inglese e poteva pure non essere mio figlio. Il Dna ha confermato la mia paternità. Non ero pronto ma l’ho preso subito perché la madre non poteva. Fino a due anni stava in Sicilia, poi l’ho portato a Roma con me”.

Giucas è prodigo di altri particolari non del tutto edificanti: “Per entrare in Rai, con Mara Venier decidemmo di nascondere il bambino nel baule della macchina. Allora non si poteva portare e così lo nascondevamo. James è un ragazzo straordinario, fa il chirurgo, è la mia magia più riuscita. Ti amo James! Lo so, sono ridicolo. Mi dice sempre contieniti ma è il mio modo d’essere”. Dopo aver rincorso Silvia Toffanin per tutto lo studio nel tentativo di ipnotizzarla, Giucas Casella scrive il nome di chi può arrivare primo all’Isola dei Famosi e sigilla la busta. Poi chiede come sta Francesca Cipriani. Scommettiamo che è la sua vincitrice?