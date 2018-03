Cristina Chiabotto, ecco la vita senza Fabio Fulco. E piange

Cristina Chiabotto ha detto addio definitivamente a Fabio Fulco. Fra l’ex Miss Italia e l’attore napoletano è stato grande amore per oltre 10 anni, poi la fine e una nuova vita. La Chiabotto, che presto sarà su Canale 5 con un cooking show, si è raccontata nel salotto di "Verissimo".



Silvia Toffanin accoglie la sua altissima ospite e le mostra un RVM dei tempi felici con Fulco. Cristina Chiabotto si commuove e non riesce a trattenere le lacrime: “È così, purtroppo è successo. Non c’è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l’uno con l’altro fino a esaurirci. Se credo che l’amore sia finito? Sì, penso di sì. Ora non posso sapere cosa sarà in futuro”. La conduttrice le mostra una dichiarazione dell’ex fidanzato: “La donna che credevo di avere vicino non è mai esistita”. La Chiabotto ammette: “Ho sentito alcune cose che ha detto e mi hanno ferito. Sono sicura che questa frase sia dettata dalla rabbia e dal non avere ancor metabolizzato un distacco così grande. Non è mai facile quando due persone si lasciano. Si soffre da entrambe le parti, è complicato sia per chi è lasciato sia per chi lascia. Il processo è diverso ma provoca sempre dolore. Per me lui resta intoccabile. Siamo persone normalissime, non siamo programmati come dei robot e io penso di essere esistita in tutto”.

L’ex miss aggiunge che dopo quest’estate non si sono più visti e adesso è attesa da una nuova vita: “Io sono una persona fortunata perché ho al mio fianco delle perle, la famiglia e gli amici. Hanno condiviso con me ogni fase, non è facile cambiare capitolo della vita, me lo raccontavano però quando lo provi in prima persona è un’altra storia. Non è facile però è una rinascita che ci voleva. Ho toccato il fondo e mi sto rialzando”. La Toffanin vuole sapere se è alla ricerca di un nuovo compagno e la bella Cristina con un sorriso un po' forzato: “Per una storia non lo so. Sono pronta per emozionarmi e spero di poterlo fare in tutte le fasi della vita”.