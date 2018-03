Belen Rodriguez è incinta, lo scoop dopo la crisi con Iannone

Belen Rodriguez aspetta un figlio dal compagno Andrea Iannone? Forse, chissà. A lanciare lo scoop è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, mentre la rivista “Grand Hotel” pubblica delle foto in cui la showgirl argentina mostra forme più morbide rispetto allo scorso maggio. Solo colpa della camicia extra large o è davvero pronta a dare una sorellina al piccolo Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino?

Dopo una piccola crisi, la coppia si è ritrovata più affiatata che mai, il centauro della Suzuki in MotoGP non perde occasione per testimoniarle il suo amore: "Mi fai impazzire. Ti amo" le ha scritto sui social.



Al momento la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma neppure smentita. Tuttavia a giudicare dalle ultime foto postate dalla Rodriguez sul suo profilo Instagram, non si può dire che sia in dolce attesa. Scatti in micro-bikini: ventre concavo più che piatto e non un filo di grasso.