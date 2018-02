Meghan Markle, vietato l'abito bianco per le nozze con il principe Harry

Conto alla rovescia per l'evento più atteso dell'anno: il principe Harry, 33 anni, sposerà Meghan Markle, 36, il prossimo 19 maggio. A meno di tre mesi dal matrimonio reale fervono i preparativi.

Ecco tutti i segreti delle nozze in casa Windsor: la coppia già amatissima si sposerà nella celeberrima cappella di San Giorgio ubicata all’interno del castello di Windsor alle ore 12; il reverendo David Connor celebrerà la cerimonia con rito religioso; le promesse, invece, saranno seguite dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. È la prima volta nella storia britannica che un divorziato (Meghan è stata sposata con il produttore Trevor Engelson) riceve l’autorizzazione a sposarsi in chiesa. Mamma Doria accompagnerà all’altare la figlia Meghan, mentre l’invito per l’ “impresentabile” padre è ancora in bilico; Meghan non vestirà di bianco per una questione di opportunità. Ancora top secret il nome dello stilista; George e Charlotte, i figli del Principe William e di Kate Middleton saranno i paggetti. Dopo il tanto atteso sì, è previsto un giro sulla carrozza reale per salutare i sudditi di Sua Maestà, il percorso è lungo 3 km e sarà compiuto in 30 minuti. La lunga giornata prevede rinfresco, pranzo e cena per 300 invitati nella sala St.George Hall.

Durante il pranzo, Harry pronuncerà il tradizionale discorso e sembra che sia pronta a prendere la parola anche Meghan per un altro strappo alle consuetudini. Di sera, alle 22.00, si terrà l’esclusivo party aperto ad altri 300 amici a Frogmore House. Tra gli invitati figurano i Beckam, gli attori della serie “Suits” che ha lanciato la Markle, Elton John, Ed Sheeran, Rihanna, Usain Bolt, Serena Williams e Lewis Hamilton oltre a Sarah Ferguson, poco amata da Carlo d’Inghilterra. Nella lista degli ospiti anche gli Obama, amici di William, ma la presenza non è sicura per motivi “politici”. Se dovesse esserci l’ex Presidente degli USA, bisognerebbe spedire l’invito anche alla famiglia Trump.