Luca Onestini lancia il sondaggio. E Ivana Mrazova "boccia" il look del fidanzato

Amore a gonfie vele tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex inquilini del Grande Fratello Vip 2 che hanno conquistato prima i telespettatori del reality dei record e poi il web. Le loro stories su Instagram sono seguitissime: simpatici, autoironici e sempre più innamorati. Al di là della faccia “ignorante”, l’ex tronista ha confermato di avere un animo sensibile, è di poche ore fa un post in cui scrive: "Ho imparato che perdere la calma non serve a nulla e che chi parla tanto in realtà ha poco da dire. Ho imparato che l’amore può arrivare all’improvviso e finire in una notte.. che il mai più non si avvera ma i e il per sempre finisce sempre (…) Ho imparato che commettere errori è necessario per crescere ma che non imparare dagli errori, è l’errore più grande (…) ho imparato che se si vuole trovare una persona, la si deve cercare subito perché domani potrebbe essere troppo tardi (…)".

❤ #TEAMONESTINI Un post condiviso da Luca Onestini PAGINA UFFICIALE (@lucaonestini.team) in data: Feb 21, 2018 at 1:43 PST

Un messaggio preceduto da una foto che lo ritraeva occhi negli occhi con Ivana, molto richiesta in questi giorni per la Milano Fashion Week. La modella ceca aveva pubblicato sul suo profilo lo scatto posato con una dedica: “Si può dire tutto con uno sguardo”. E Luca Onestini ha commentato: “Occhi che parlano, cuori che sentono, anime che si uniscono”.

Perché la coppia piace così tanto? Perché è vera. Tra le foto pubblicitarie (una su tutte, quella del phon) c’è la vita di due ragazzi che sono sicuramente innamorati, ma sono anche amici capaci di non prendersi troppo sul serio. Ecco un esempio: Luca ha lanciato un sondaggio: “Moro Way, se raggiungiamo i 200.000 likes in 24 ore torno più scuro”. E la prima a mettere il “mi piace” è stata propria Ivana stanca di vederlo biondo mattone. E il giovane emiliano ne ha subito approfittato: “Ma tu cosa schiacci il like subito??? @ivana_mrazova”.

I due non vivono stabilmente insieme, Luca si divide tra la casa di Ivana a Milano (dove si è affezionato a Teddy, il cagnolino della modella) e l’abitazione dei genitori. Da quando è stato travolto dal successo del GF Vip non si è fermato un attimo: campagne pubblicitarie e molto serate in discoteca, non solo in Italia ma anche in Germania.