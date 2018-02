Al Bano e la Lecciso notte d'amore a Milano?

Notte d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso in un hotel di Milano? Il settimanale “Spy”, in edicola, ha pubblicato alcune foto esclusive dove si vede la bionda Loredana scendere da un’auto e infilarsi nell’albergo dove era ospite il cantante di Cellino San Marco ritornato dalla tournée in Australia. L’ugola d’oro si trova a Milano per girare una serie di spot per “The Voice”, il talent di RaiDue che lo vedrà impegnato in qualità di giudice il prossimo anno.

La Lecciso e Al Bano non si vedevano da Natale, da quando lei lasciò la casa per rifugiarsi dal fratello a Pavia. Ufficialmente perché aveva bisogno di riflettere dopo le esternazioni di Romina Power sull’amore mai finito con Al Bano. Il settimanale di gossip sottolinea come sia stata la bella Loredana a fare il primo passo e a raggiungere il padre dei suoi due figli, Jasmine e Bido, nel capoluogo lombardo. Lo scopo era rasserenare gli animi dopo il caos di questi mesi e riabbracciarsi come una famiglia vera. Un chiaro messaggio alla “rivale”: Romina Power potrà pure partire con Al Bano per una serie di concerti, ma nel suo cuore c’è solo lei, la leonessa di Lecce.