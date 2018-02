Al Bano nel mirino della Power. Non di Romina, ma della sorella minore Taryn che attacca Albano Carrisi, in attesa di debuttare come giudice al talent show The Voice, sulla presunta crisi con l'attuale compagna Loredana Lecciso e l'altrettanto presunto ritorno di fiamma con Romina Power.

Intervistata dal settimanale Di Più, Taryn entra a gamba tesa nel triangolo con al vertice il cantante di Cellino San Marco che viene definito "poco uomo". Per Taryn l'indecisione del cantante è motivo di incomprensioni e sarebbe ora che prendesse una decisione una volta per tutte. Ma bacchetta anche Loredana Lecciso, "poco furba" per non "essersi fatta sposare".

Taryn Power non è tenera neanche con la sorella maggiore: "Romina non è mai stata una persona molto sensibile, in passato non lo è stata nemmeno con me (...) dovrebbe capire che le sue dichiarazioni ledono alla coppia, ma soprattutto ai figli che Loredana e Al Bano hanno". L'americana sostiene inoltre che tra Al Bano e Romina non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma perché, a differenza di quanto dice il gossip, da anni lei vive in America e lui non è mai andato a trovarla. "Se ci fosse qualcosa tra di loro, ci sarebbe anche tra uno spettacolo e l'altro". Così, "quando Romina stuzzica lo fa per esigenze di spettacolo". Lo show è destinato a continuare.