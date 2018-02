Luca Onestini e Ivana Mrazova, Lory Del Santo si mette in mezzo

Luca Onestini e Ivana Mrazova a tutto amore nel giorno di San Valentino. La coppia si è svegliata insieme e ha postato un paio di Instagram Stories molto sexy. Lei bellissima in accappatoio e lui a torso nudo si baciano e prendono in giro Raffaello Tonon con il suo tormentone "Buongiorno Giulianaaaa".

Innamorati e spensierati tanto da non aver interesse a replicare alle recenti dichiarazioni della "terza incomoda" Lory Del Santo. L'opinionista nei salotti di Mediaset, dalle colonne del settimanale "Nuovo Tv", è tornata sul battibecco avuto con Luca Onestini in diretta a "Mattino Cinque" qualche giorno fa. La Del Santo sostiene che il giovane bolognese è entrato in sala trucco, ha salutato tutti ma le ha poi dato le spalle. Un atteggiamento che l'ha sorpresa visto che si conoscevano.

Al settimanale di gossip ha precisato di non aver mai parlato male dell’ex tronista e della fidanzata Ivana Mrazova: “Sono stata opinionista di programmi che parlavano del Grande Fratello Vip ma non ricordo di aver detto alcunché su di lui. Ho parlato di Ivana perché in casa aveva messo su un paio di chili e non si vedeva. Lei stessa ha ammesso di essere ingrassata quindi non vedo perché si sarebbe dovuta offendere. Evidentemente c’è dell’altro”.

La Del Santo prosegue: “Deve essere scattato qualcosa che gli ha fatto montare la rabbia, l’ho capito quando ha raccontato che Ivana gli aveva fatto cambiare personal trainer per gelosia. Con lui c’è stato solo un rapporto professionale, mai fare qualcosa che possa sembrare ambigua. Che io abbia un fidanzato giovane non significa che sia pronta a buttarmi fra le braccia di chiunque. Anzi, io non tradisco e non faccio doppi giochi”. Infine lo mette in guardia: “Attenzione Luca! Certe dinamiche legate all’eccessiva gelosia e possessività del partner possono rovinare rapporti lavorativi importanti e minare una promettente carriera”.

Infine svela anche un retroscena sul provino di Luca Onestini e la collaborazione non andata in porto: “Mi ha detto che avrebbe accettato il ruolo dietro un determinato compenso. Ero davvero entusiasta di averlo nella mia serie, ma non aveva mai recitato e pensavo fosse interessato a fare esperienza. Per rispetto verso gli altri miei 180 attori ho ritenuto che la cifra richiesta non fosse idonea e la cosa è finita lì”.