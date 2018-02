Monte e Cecilia Rodriguez insieme, Ignazio Moser sfoggia le corna

Ignazio Moser risponde con piccata ironia alle illazioni di "Striscia La Notizia" sul fatto che l’addio tra Cecilia e Francesco Monte fosse una farsa (li ha beccati nella stessa strada durante la consegna del tapiro d’oro all’ex naufrago). Il figlio dell’ex campione di ciclismo prima ha risposto ai fan con un messaggio sui social, poi ha replicato con una serie di Instagram Stories publicate sul suo profilo, quello del "cognato" Jeremias e di Cecilia.

Moser ha comprato un tapiro gli ha messo due corna e si è divertito a sbeffeggiare Valerio Staffelli e Striscia La Notizia. Nel primo video, Nacho ringrazia per il suo primo tapiro d’oro, Jeremias si avvicina e fa notare: “Ah ma non è un tapiro normale, ma che c***o è? Ha il manubrio?”. E Moserino: “No, non è il tapiro sportivo, ha le corna. Che fiero che sono, ho il tapiro con le corna”. C’è anche Cecilia: “Hai vinto qualche gara amore?”. “Sì, sono il cornuto d’Italia”. I filmati sono diversi, in un altro Ignazio Moser dice: “Ragazzi e fu così che ricevetti il primo tapiro, il tapiro con le corna. Colpa sua. Amore perché mi hai fatto le corna?”. E inquadra Cecilia che ride: “E daiii”.

Le scenette sono proseguite anche a casa dove l’ex ciclista ha posizionato il tapiro farlocco accanto a quello originale e ha i beveroni pubblicitari: “La chiamavano la casa del tapiro, però il mio è più bello, solo io ho il tapiro vichingo. Quest’altro è un po’ tarocco, guarda il mio invece che mascolinità!”. Antonio Ricci lascerà correre o ha in serbo qualche sorpresa?