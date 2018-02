"Si dice che fosse tutto organizzato, che lei dovesse vincere e tornare con Cecilia". Striscia La Notizia consegna il tapiro d'oro a Francesco Monte per le accuse di aver fumato marijuana all’Isola dei Famosi, ma a sorpresa Valerio Staffelli incrocia nella stessa via dove c’è l’ex naufrago, Cecilia Rodriguez (che scappa, spaventata dalla presenza delle telecamere). Stessa strada, marciapiedi opposti una coincidenza a cui l'inviato di Striscia non crede ipotizzando senza troppi giri di parole la farsa che sarebbe stata messa in piedi dalla coppia dopo la partecipazione ai reality.

Il giornalista becca subito Cecilia e divertito le dice: “Come mai da queste parti?”. “Torno a casa, non è per me il tapiro? Allora va bene”, “Come sta?”, “Io sto benissimo. Guarda a volte le coincidenze, uno va per queste strade e si trova di fronte Monte”, Cecilia si infila nel portone e Francesco prova a sfuggire alle grinfie dell’inviato che lo raggiunge: “Si è accorto che lì c’è Cecilia, l’ha vista? Che strano eh, uno dice: a volte le casualità…”. Monte ride e continua a camminare. Staffelli lo incalza con le domande sull’acquisto della marijuana ma il tarantino: “Eh, io purtroppo devo far riferimento a quello che mi dicono i miei legali, tutto quello che ho detto è nel mio comunicato sui social. Prendo il tapiro però non posso risponderti”.

Monte non chiarisce perché nel momento cruciale dell’accusa di Eva Henger non abbia negato e smentito con forza le accuse di aver fumato marijuana: “Io ho detto quello che una fa nella vita privata non ha rilevanza. Stiamo parlando di altre cose”. Il modello tiene la testa bassa, visibilmente imbarazzato cammina a passo svelto per le strade del centro di Milano. Staffelli incalza: “Si dice che fosse tutto organizzato, che lei dovesse vincere e tornare con Cecilia che infatti abbiamo appena visto… Ma su mi dica lei, arriviamo noi e vi incrociamo nella stessa via… ma daiiii, pazzesco! Vinceva, si rimetteva con Cecilia” (Staffelli ridacchia e partono cuoricini a profusione, ndr) “Anche no, anche no che era tutto organizzato, no perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo”.

L’inviato di Striscia, molto amico di Monte, gli ricorda che invece di “finire sull’Isola poteva finire in isolamento” e il giovane: “Dipende se la storia è vera, io fumo tabacco, eccolo”, “E adesso che tornano gli altri naufraghi? Nadia Rinaldi? Se dicono che lei ce l’aveva?”, “Sentiremo quello che hanno da dire”. Staffelli continua a stuzzicarlo su Cecilia: “Facevo finta di amoreggiare con Paola… vuole tornare dalla sua ex fidanzata?”, “Veramente stavo andando a mangiare qualcosa”, “Con lei?”, “No”, “Su, dica la verità, la veritààà, eravate nella stessa via… su sor Monte. Siamo arrivati noi e crash! Abbiamo rotto le uova”, “No, no” risponde Monte altrettanto divertito e poi aggiunge: “Ma il tapiro era per me?” e Staffelli: “Si questo sì, però la sora Cecilia si è stremita, come si dice a Milano, quando mi ha visto, si è spaventata. Non è che si è fumato la vittoria con tutto quello che è successo? (ride ancora, ndr). Dicono che era tutto organizè, organizzato. Questa storia con Cecilia è finita? Dica la verità. Vi abbiamo beccato che stavate andando a mangiare insieme”, “No, è finita”, ma Valerio Staffelli proprio non ci crede: “Dai, sor Monte! Eravate lì insieme, su sor Monte… va be’ allora lo giuri sul canguro che non ha comprato la marijuana”, “Non l’ho comprata”. Il servizio finisce con Francesco Monte che è quasi ritornato al punto di partenza.