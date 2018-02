Giallo su Monte e Cecilia Rodriguez insieme. E Moser si giustifica sui social

Giallo su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. È "Striscia La Notizia" a pizzicare i due ex fidanzati insieme per strada durante la consegna del Tapiro d'oro all'ex tronista per le accuse mosse da Eva Henger di aver fumato marijuana per 4 giorni nella casetta in Honduras. Ignazio Moser, attuale fidanzato della modella argentina, ha smentito con un post su Instagram e ha attaccato Striscia: "Perché gli ha consegnato il tapiro proprio lì?". Il dubbio resta: Cecilia e Francesco stavano andando a cena insieme o era un incontro casuale?

Alla vista di Staffelli, Francesco Monte e Cecilia si sono separati e il tarantino ha provato a scappare ma Staffelli lo ha raggiunto e lo ha interrogato sul “canna-gate”: “Adesso io non devo dare più spiegazioni, i legali sono al lavoro”. Stanno ancora mettendo a punto la querela contro Eva Henger. L’inviato di Striscia gli ha chiesto se ha comprato la marijuana e l’attore-modello: “Stiamo parlando di altre cose… non l’ho comprata”, però non ha riposto alla domanda diretta: “Ha mai fumato marijuana?”, “Dai, adesso basta”. Finora Francesco Monte non ha mai detto di non aver fumato, sostiene che la Henger mente, ma non ha mai detto apertamente: “Non ho fumato canne”.

Sull’ipotesi che anche altri concorrenti, una volta eliminati, possano confermare la versione della Henger, ha risposto laconico: “Sentiremo cosa hanno da dire”. Staffelli gli chiede conto anche delle voci di corridoio secondo cui il reality era organizzato affinché lui vincesse e poi tornasse con Cecilia, ma Monte nega: “No perché così si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e lo svolgimento dei programmi”.

Ignazio Moser non ha gradito le illazioni di Striscia La Notizia e ha postato un messaggio per i fan su Instagram “Non c’è maretta tra me e Cecilia. Ieri sera, sotto casa nostra, mentre Cecilia portava fuori il cane, Striscia ha intercettato Francesco Monte per consegnargli il tapiro (…).Ciò che voglio precisare è che nessuno di noi vi prende in giro, non ci sono incontri segreti, cene o quant’altro… Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano, Striscia sia riuscito a intercettarlo solo lì… provate a chiederglielo. Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei! Quindi tranquilli ho tutto sotto controllo!”.