Doppio colpo di scena a Mattino Cinque. Luca Onestini e Ivana Mrazova erano ospiti di Federica Panicucci che ha dovuto riportare la calma dopo una lite fra l'ex tronista e Lory Del Santo: “Hai fatto finta di non conoscermi” ha detto la showgirl improvvisando una scenata e l’ex gieffino: “Tu parli male di noi”. Poi si è scoperto che la bellissima Ivana è gelosa: “Gli ho fatto cambiare personal trainer”. Onestini ha parlato anche dell’amico Francesco Monte e dell’Isola dei Famosi.

La coppia più glamour del Grande Fratello Vip si è tenuta per mano quasi tutto il tempo dell’intervista e ha ammesso di essersi legata sempre di più con il passare del tempo. Un sentimento che è andato in crescendo. A rompere l’idillio ci ha pensato Lory Del Santo che ha innescato una polemica con Luca: “Hai fatto finta di non conoscermi, non mi hai salutato e invece qualche anno fa sei stato a casa mia. Hai fatto un provino e ci sei stato un’ora”, Luca prova a sdrammatizzare ma è visibilmente contrariato da quella che sembra un’insinuazione. La Del Santo insiste: “Allora ci conosciamo? Oggi fai finta di non sapere chi sono”. Ivana li guarda perplessi, mentre Onestini sbotta: “Hai parlato male di noi in diverse trasmissioni, la cosa non mi è piaciuta e pretendi pure che ti saluti? E comunque sono entrato e ho detto buongiorno a tutti. Poi non sono venuto a casa tua, ci siamo visti un’ora fa tre anni fa a un casting. Nient’altro”. La Panicucci è presa contropiede ma non cavalca la faccenda come farebbe la D’Urso e li divide: “No queste cose qui no. Non mi piacciono. Lory alzati e spostati, cambia posto”. La Del Santo: “Io ho solo detto la verità” e Luca l’asfalta: “Hai detto una cavolata che potevi evitarti”.

Si torna a parlare della loro storia e qui la Panicucci si fa cogliere dalla “dursite” avocando a sé il merito del primo bacio tra la coppia “esempio di pulizia, rispetto e amore” come ha detto un’opinionista. Luca Onestini torna sorridente: “Con Raffaello abbiamo fatto subito gruppetto a tre e poi la storia è nata piano, piano, senza stravolgimenti. Sì ci piacerebbe diventare genitori prima dei 30 anni. I miei genitori? Non è stata a casa a Imola, ma si sono conosciuti e l’adorano” e Ivana: “Lui vuole 5 bambini, io 2. Non viviamo insieme ma cinque giorni su sette dormiamo insieme”. Poi il bel bolognese rivela l’inimmaginabile: la modella ceca è gelosa! “Ivana è un po’ gelosa e non lo immaginavo. Devo fare una campagna per l’intimo e mi hanno presentato la personal trainer, lei si è ingelosita” ammette Luca e Ivana rintuzza: “Eh ma voi non l’avete vista! Volete che vi dica com’era?!”, Onesto continua: “Era bella e prosperosa, si sono pizzicate e io sono stato costretto a cambiare personal trainer. Mi sono accorto che qualcosa non andava perché ha messo il broncio, guardava sempre il telefonino, poi l’altra ha cominciato a punzecchiarla e io mi sono trovato in mezzo. Per evitare ho cambiato personal trainer. Non ti abituare Ivanina! E se dovesse capitare che qualcuno non piace a me, anche te dovrai essere disponibile come me”. Ivana conferma tutto: “Nn c’era molta simpatia tra me e lei. Non lo farò sempre ma lei non mi è proprio piaciuta”.

La Panicucci sottolinea che Luca era già molto preso e chiede alla modella quando e cosa l’ha fatta innamorare: “Mi ha fatto innamorare la personalità, ho sempre sognato un uomo che mi fa ridere, che è educato, che è generoso. Spero che sia quello giusto, spero che sia l’uomo della mia vita. Mi ha aspettato? Sì e ha fatto bene. A Natale sono stata due settimane a Praga senza di lui e mi è mancato da morire. Stavamo per ore su Face Time”. Luca precisa: “L’ho lasciata libera di scegliere in modo che non si pentisse di aver affrettato i tempi. A Natale tramite Face Time ho conosciuto tutta la famiglia”.

The Blondie gli chiede un parere sull’affaire Eva Henger-Francesco Monte di cui si parlerà stasera all’Isola dei Famosi (la Henger dovrebbe intervenire intorno a mezzanotte) e Luca non si tira indietro: “Sono amico di Francesco e vorrei che si facesse chiarezza. Ritengo che finora la faccenda sia stata trattata con superficialità mentre il tema è importante. Lei lo ha detto nel momento sbagliato però la situazione va approfondita, non è neppure chiaro da quando si applichi il regolamento. L’Isola è molto diversa dal GFVip, noi avevamo le telecamere puntate 24 ore su 24, lì si vede arrivare la telecamera, sai quando ti inquadra”. L’intervista si chiude con il celebre: “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutto la vita”.