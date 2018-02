Mara Venier spontanea e verace anche fuori dal piccolo schermo. Il marito Nicola Carraro ha compiuto gli anni e ha scritto un post sul suo profilo Instagram (provo2000) per ringraziare parenti e amici: “È ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato l’1 febbraio, mio compleanno. Gli anni trascorsi sono tanti, mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici. Nicola che vuoi di più dalla vita?”.

Centinaia gli auguri da parte degli utenti felici per il suo compleanno. Tutti tranne uno che commenta: “Hai anche un figlio. Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui”. Il riferimento è a Gerò, figlio di primo letto di Nicola Carraro e attuale compagno di Simona Ventura. Tra le due prime donne i rapporti sono incrinati da tempo nonostante i tentativi di ricomporre la vicenda per il bene della famiglia. Mara Venier non ha gradito l’intervento dello sconosciuto e ha replicato durissima: “Fatti i c***i tuoi, st***o”. Poco dopo il commento è stato rimosso. Pronta però la risposta di Simona Ventura, rigorosamente social.