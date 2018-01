Ivana Mrazova soffre per Luca Onestini. E pure le pene d'amore sono social

Procede a gonfie vele la storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. L’ex gieffino si divide tra Milano, dove vive a casa della fidanzata, e Bologna dove c’è la famiglia e l’adorato fratello Gianmarco. Luca e Ivana sono molto richiesti dagli sponsor e cercano di coniugare impegni e vita privata. Quando la modella è alle prese con le prove di 90Special, il programma di Nicola Savino su Italia1, lui l’aspetta con pazienza e porta a spasso il piccolo Teddy, quando è lui a doversi allontanare lei lo segue o gli dedica canzoni d’amore via Instagram.

Di recente, sono stati a Cesenatico e la Mrazova ha pubblicato una foto: “Ci siamo innamorati di Cesenatico! Non vediamo l’ora di tornarci”. In questi giorni sono separati e la bella modella ha testimoniato il suo amore con una tenerissima gif: sguardo da cucciola, in braccio il suo Teddy e la scritta “ci manchi”. La coppia è fermamente intenzionata a mettere su famiglia prima dei 30 anni: prima il matrimonio e poi due figli. Testimone di nozze: Raffaello Tonon.